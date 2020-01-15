الكويت ينهي مغامرة الفيصلي الأردني في دوري أبطال آسيا

2020/01/15 | 00:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت يفوز على الفيصلي في الدوري التمهيدي الأول لدوري أبطال آسيا

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