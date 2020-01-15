النزاهة تحيل جميع ملفات المفتشين العموميين الى مكاتب التحقيق

2020/01/15 | 01:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس ديوان الرقابة المالية رئيس هيأة النزاهة وكالة صلاح نوري، إحالة جميع ملفات مكاتب المفتشين العمومين الى مكاتب التحقيق في هيأة النزاهة، مؤكداً عزم الهيأة استكمال جميع الملفات بالرغم من كثرة عددها.

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