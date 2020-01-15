الان : جرحى باشتباكات عنيفه بين الشرطة وعناصر داعش في منطقه الدجيل

2020/01/15 | 01:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مصدر امني لمراسل "كلكامش برس"باندلاع اشتباكات عنيفة بين الفوج الرابع التابع لشرطة صلاح الدين ، وتنظيم داعش الارهابي قرب مرقد ابراهيم بن مالك الاشتر جنوب قضاء الدجيل ،مشيرا الى سقوط جرحى خلال الاشتباكات . اسماء الجرحى : 1- جاسم محمد فرحان2- رزاق فنر محمد حسين3- صالح رباح احمد4- خالد صباح شوكت5- فرحان حاتم محيّ6- بسام محمد لاحج

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