الدفاعات السورية تصد هجوما على مطار

2020/01/15 | 01:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تصدت الدفاعات الجوية السورية، الثلاثاء، لهجوم استهدف مطار التيفور في ريف حمص الشرقي.ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية الرسمية دون الإفادة بمزيد من التفاصيل حول الهجوم.وتواصل القوات السورية عملياتها في منطقة إدلب، المعقل الكبير الأخير للإرهابيين في سوريا.وأعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 235 ألف شخص خلال نحو أسبوعين من المواجهات بين الجيش السوري والتنظيمات الإرهابية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. وأورد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان، الجمعة، أنه بين 12 و25 ديسمبر/كانون الأول الجاري نزح أكثر من 235 ألف شخص من شمال غربي سوريا. وأشار البيان الأممي إلى أن كثيرا منهم فروا من مدينة معرة النعمان وقرى وبلدات في محيطها، وجميعها باتت "شبه خالية من المدنيين".

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