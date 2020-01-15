إنتر ميلان يسحق كالياري برباعية ويتقدم لربع نهائي كأس إيطاليا

2020/01/15 | 01:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتر ميلان يحقق فوزا كبيرا على كالياري برباعية مقابل هدف في ثمن نهائي كأس إيطاليا

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