2020/01/15 | 01:26 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوكرانيا تبلغ الناتو باستعدادها لإرسال 20 عسكريا إلى العراق دعما لبعثة الحلف هناك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/15 | 01:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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