متحدثة باسم الرئاسة: رئيس غواتيمالا الجديد ينوي تصنيف حزب الله كجماعة إرهابية

2020/01/15 | 01:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس جواتيمالا الجديد، أليخاندرو جياماتي، مساء الثلاثاء، أنه ينوي تصنيف حزب الله كجماعة إرهابية.

وكان الرئيس أليخاندرو جياماتي، البالغ 63 سنة، تعهد في بداية ديسمبر الماضي باتخاذ القرار يوم توليه لمنصبه، وفقا لما قرأته "العربية.نت" مما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية حين زار إسرائيل ذلك الشهر، واجتمع فيها إلى وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، حيث قال: "أول ما سأفعله عندما أتولى منصبي هو الموافقة على إعلان مجلس الأمن الغواتيمالي اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية" وفق تعبيره.

القرار تنضم غواتيمالا إلى دول عدة سبقتها إلى اعتبار الحزب إرهابيا، هي إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا واليابان والأرجنتين والبراغواي والسعودية والبحرين والإمارات، إضافة لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، فيما يصنف الاتحاد الأوروبي وأستراليا الجناح العسكري للحزب فقط كمنظمة إرهابية.

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