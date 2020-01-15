2020/01/15 | 02:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد تحالف القوى رفضه لاي حراك لتشكيل اقليم على أسس طائفية، فيما اشار اهداف اجتماع قياداته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع تحالف القوى يناقش ثلاثة ملفات ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع تحالف القوى يناقش ثلاثة ملفات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).