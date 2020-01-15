بعد 75 عاماً قصص ووجوه لناجين من محرقة النازية

2020/01/15 | 02:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القدس‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬75‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬تحرير‭ ‬معسكر‭ ‬أوشفيتز‭ ‬النازي‭ ‬في‭ ‬بولندا‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬عمليات‭ ‬إبادة‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬اليهود،‭ ‬التقى‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬الناجين‭ ‬من‭ ‬المعسكر‭ ‬كانوا‭ ‬انتقلوا‭ ‬للعيش‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭.‬ويتحدر‭ ‬هؤلاء‭ ‬من‭ ‬أوروبا،‭ ‬وقد‭ ‬أمضوا‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬طفولتهم‭ ‬أو‭ […]

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