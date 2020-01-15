2020/01/15 | 02:16 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعادة فتح مطار الخرطوم الخرطوم- الزمان انتهي في الخرطوم ما اطلق عليه التمرد الوظيفي ، بعد ساعات من حدوث إطلاق نار كثيف الثلاثاء في الخرطوم إثر تمرد عناصر من جهاز المخابرات العامة السوداني ضد خطة لاعادة هيكلته، ما أدى الى اغلاق مطار الخرطوم.
وقال مصدر سوداني انه تم اعادة فتح المطار من فجر […]
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وقال مصدر سوداني انه تم اعادة فتح المطار من فجر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء تمرد وظيفي في قاعدتين للمخابرات السودانية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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