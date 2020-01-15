انتهاء‭ ‬تمرد‭ ‬وظيفي‭ ‬في‭ ‬قاعدتين‭ ‬للمخابرات‭ ‬السودانية

2020/01/15 | 02:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬اعادة‭ ‬فتح‭ ‬مطار‭ ‬الخرطوم الخرطوم‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬انتهي‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬ما‭ ‬اطلق‭ ‬عليه‭ ‬التمرد‭ ‬الوظيفي‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬كثيف‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬إثر‭ ‬تمرد‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬العامة‭ ‬السوداني‭ ‬ضد‭ ‬خطة‭ ‬لاعادة‭ ‬هيكلته،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬اغلاق‭ ‬مطار‭ ‬الخرطوم‭.‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬سوداني‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬اعادة‭ ‬فتح‭ ‬المطار‭ ‬من‭ ‬فجر‭ […]

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