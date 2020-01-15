2020/01/15 | 02:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رويدا ابراهيم: أمس‭ ‬بقيت‭ ‬الشموع‭ ‬مضاءة‭ ‬في‭ ‬الممر‭ ‬الطويل،،‭ ‬الذي‭ ‬يطل‭ ‬على‭ ‬الباحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لذلك‭ ‬الركن‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬الذي‭ ‬يضطرب‭ ‬ارجاؤه‭ ‬وتتبعثر‭ ‬موجوداته‭….‬ تقاطعت‭ ‬فيه‭ ‬زوايا‭ ‬انكسار‭ ‬الضوء،‭ ‬،،مع‭ ‬انكسار‭ ‬ضوء‭ ‬القمر‭ ‬الساطع‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬مقمرة‭ .‬ متكورة‭ ‬بسوادها،‭ ‬وقد‭ ‬اتكات‭ ‬الى‭ ‬الجدار‭ ‬،،وكفيها‭ ‬الى‭ ‬السماء،‭ ‬،،وشلال‭ ‬النور‭ ‬يسترسل‭ ‬منحدرا،،‭ ‬من‭ ‬صفح‭ ‬الليل‭ ‬القلق،،،‭ ‬خرز‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغنية المساء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أغنية المساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).