فائق الشيخ لـ

2020/01/15 | 02:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحريرحذر النائب والمرشح لرئاسة الحكومة، فائق الشيخ علي، من وصفهم بـ "الميليشيات" من الصدام أو الاقتراب من المتظاهرين في ساحة التحرير وساحات الاحتجاج الأخرى، على خلفية دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تظاهرة "مليوينة" ضد القوات الأمريكية، والتي حظيت بدعم قادة ال

حذر الشيخ علي "الميليشيات" من الصدام مع المحتجين على خلفية دعوة الصدر إلى تظاهرة "مليونية" ضد القوات الأمريكية

وقال الشيخ علي في تدوينة عبر تويتر، "لا يمكن الاصطدام بتظاهرة ساحة التحرير وساحات المدن العراقية الأخرى، فهي للمتظاهرين المستقلين الوطنيين غير المتحزبين"، مضيفًا "هم الآن في شهرهم الرابع من الصبر والتحمل وتقديم قرابين الدماء كشهداء وجرحى".

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هل تتسع العباءة لـ "الميليشيات" والتحرير؟!

وأوضح الشيخ علي، "بقية الساحات، كالفردوس وغيرها مفتوحة لأية تظاهرات أخرى"، فيما حذر في تدوينة أخرى من الاقتراب أو المساس بالمتظاهرين.

وشدد النائب بالقول، "أيها القوم اسمعوني! ومَنْ يسمعني فليعتبر بما أقول.



ومَنْ لا يسمعني فلن يلوم إلّا نفسه"، مؤكدًا أن معلوماته كانت ترد من مكتب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في زمن النظام السابق، واليوم "ترد من مكتب ترامب"، على حد قوله.

وأضاف، "كل مَنْ يقترب من المتظاهرين ويواجه أمريكا سيكون مصيره مصير صدام وابن لادن والبغدادي والزرقاوي وسليماني والمهندس.



وقد أعذَر مَنْ أنذَر"، موضحًا أن "أعداء التظاهرات والمتظاهرين هم الذين يهددون الولايات المتحدة بالمرور على المتظاهرين، زاعمين بأن التظاهرات تخرجها سفارتهم، والمتظاهرين عملاء لهم..



وأنا أرد عليهم بأن المتظاهرين عراقيون وطنيون مستقلون ليسوا عملاء.



وأميركا ستقتل مهدديها!".

قال الشيخ علي إن كل من يقترب من المتظاهرين "سيواجه مصير صدام وسليماني"

كما هاجم الشيخ علي، من وصفهم بـ "الميليشيات القذرة"، مشددًا أن "دورهم انتهى".



وقال "يجب أن تعوا ما يدور حولكم، كفاكم نهبًا لثروات العراق وقتلاً لأبنائه.



الشعب العراقي يستعيد بلده وثرواته الآن"، فيما أكد أن "الولايات المتحدة لم تنفق ترليوني دولار من أجل أن تحكم الميليشيات العراق لمدة 17 عامًا".

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