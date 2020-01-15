مزاعم امريكية بشأن عودة

2020/01/15 | 02:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعم مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن خروج قواتها من العراق قد يؤدي، في نهاية المطاف، إلى عودة تنظيم "داعش" الإرهابي إلى هذا البلد....

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