الحراك‭ ‬العراقي‭ ‬يرفض‭ ‬دعوة‭ ‬الصدر‭ ‬إلى‭ ‬تظاهرة‭ ‬مليونية‭ ‬ضد‭ ‬الوجود‭ ‬الأمريكي

2020/01/15 | 02:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف‭ ‬بالصواريخ‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬التاجي‭ ‬وإصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬عراقيين‭ ‬ بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ دعا‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬الشيعي‭ ‬العراقي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬اقامته‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬تظاهرة‭ ‬مليونية،‭ ‬للتنديد‭ ‬بالوجود‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬صوت‭ ‬برلمانه‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬تواجد‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬بدون‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬للتجمع‭.‬فيما‭ ‬رفض‭ ‬الحراك‭ ‬العراقي‭ ‬الشعبي‭ […]

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