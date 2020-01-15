2020/01/15 | 02:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قصف بالصواريخ على قاعدة التاجي وإصابة ثلاثة عراقيين بغداد- عبدالحسين غزال دعا رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر من مقر اقامته في ايران الثلاثاء إلى تظاهرة مليونية، للتنديد بالوجود الأميركي في العراق الذي صوت برلمانه الأسبوع الماضي على إنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، بدون تحديد موعد للتجمع.
فيما رفض الحراك العراقي الشعبي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحراك العراقي يرفض دعوة الصدر إلى تظاهرة مليونية ضد الوجود الأمريكي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما رفض الحراك العراقي الشعبي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحراك العراقي يرفض دعوة الصدر إلى تظاهرة مليونية ضد الوجود الأمريكي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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