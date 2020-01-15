المليونية المضحكة .. المليونية المبكية

2020/01/15 | 02:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام شاع‭ ‬مصطلح‭ ‬المليونية‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬العربي‭ ‬،‭ ‬لاسيما‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬وأصبح‭ ‬بيد‭ ‬بعض‭ ‬الأحزاب‭ ‬والتيارات‭ ‬والجهات‭ ‬سلاحاً‭ ‬لا يقهر‭ ‬يلوح‭ ‬به‭ ‬ضد‭ ‬الحكومات‭ ‬أو‭ ‬الخصوم‭ ‬السياسيين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ .‬ المليونية‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬بين‭ ‬سواها‭ ‬من‭ ‬المليونيات‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬يقصد‭ ‬بها‭ ‬خروج‭ ‬مليون‭ ‬متظاهر‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬في‭ ‬احتجاج‭ ‬يفرض‭ […]

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