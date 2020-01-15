2020/01/15 | 02:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توقيف 30 شخصاً خلال تظاهرات غاضبة في إيران موسكو—طهران – الزمان دانت موسكو قرار الاتحاد الأوروبي الثلاثاء إطلاق آلية تسوية للخلافات ينصّ عليها الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وحذرت من أنه قد يقود الى «تصعيد جديد».
وذكرت «لا نستبعد أن تؤدي تصرفات الأوروبيين اللاعقلانية الى تصعيد جديد بشأن الاتفاق النووي الإيراني».
واضافت أن موسكو […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تندد بالقرار الأوروبي حول النووي الايراني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت «لا نستبعد أن تؤدي تصرفات الأوروبيين اللاعقلانية الى تصعيد جديد بشأن الاتفاق النووي الإيراني».
واضافت أن موسكو […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تندد بالقرار الأوروبي حول النووي الايراني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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