موسكو‭ ‬تندد‭ ‬بالقرار‭ ‬الأوروبي‭ ‬حول‭ ‬النووي‭ ‬الايراني

2020/01/15 | 02:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقيف‭ ‬30‭ ‬شخصاً‭ ‬خلال‭ ‬تظاهرات‭ ‬غاضبة‭ ‬في‭ ‬إيران موسكو—طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ دانت‭ ‬موسكو‭ ‬قرار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إطلاق‭ ‬آلية‭ ‬تسوية‭ ‬للخلافات‭ ‬ينصّ‭ ‬عليها‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬المبرم‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬وحذرت‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يقود‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تصعيد‭ ‬جديد‮»‬‭.‬وذكرت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نستبعد‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬تصرفات‭ ‬الأوروبيين‭ ‬اللاعقلانية‭ ‬الى‭ ‬تصعيد‭ ‬جديد‭ ‬بشأن‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‮»‬‭.‬واضافت‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ […]

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