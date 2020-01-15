اصابات بتسرب وقود من طائرة على مدرسة في لوس انجلوس

2020/01/15 | 03:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رجال الإطفاء في مقاطعة لوس آنجلوس الأمريكية في بيان إنهم استجابوا لحادث سقوط وقود طائرات على مدرستين ابتدائيتين.

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