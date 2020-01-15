2020/01/15 | 03:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توفيق_أبو_شومر قال أحد الشعراء، الظرفاء (البخلاء)، أحمد بن أمين بن محمد سعيد، المتوفى في مكة، عام 1905 لصديقٍ له يعتزمُ استضافته على وجبة من الحلوى اللذيذة، أي الكيكة، باسمها العربي القديم؛ (العصيدة): بعد أن اقتسم مكونات الوجبة مع صديقه:إنْ شئتَ مني (عصيدا) مالَهُ مثَلُ....لها شروطٌ بها قد يَحسُنُ العملُ.منكَ الدقيقُ، ومني النارُ أُضرمها.....والماءُ مني، ومنكَ السَّمْنُ والعسلُ.الغرفُ منكَ، ومني ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#توفيق أبو شومر - ظرفاء البخلاء) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#توفيق أبو شومر - ظرفاء البخلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).