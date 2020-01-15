2020/01/15 | 03:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي أستاذ الفلسفة في جامعة دمشق ونائب رئيس الاتحاد الفلسفي العربي ورئيس مركز المستقبل العربي ورئيس قسم الفلسفة في جامعة دمشق وأستاذ الفلسفة والفكر العربي الحديث في الدراسات ورئيس قسم الفلسفة في الموسوعة العربية وعضو في جمعية الفلسفة العربية وعضو في الجمعية المصرية للفلسفة وعضو في الهيئة الاستشارية لمجلة الفكر العربي الحديث.بيروت وعضو مؤسس في شبكة التسامح.وقد علمت أنه أسس المركز العربي للفلسفة العر......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قاسم المحبشي - الفيلسوف أحمد نسيم برقاوي هو الذي أيقظني من سباتي الدجمائي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#قاسم المحبشي - الفيلسوف أحمد نسيم برقاوي هو الذي أيقظني من سباتي الدجمائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).