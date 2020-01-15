2020/01/15 | 03:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميساء_المصري بداية , يمنع قراءة المقالة لمن هم مصابون بمرض العنصرية ومتلازمة التعصب , وممنوع قراءتها لمن لا يؤمن بالحقوق إيمانا مطلقا , وبالواجبات الوطنية تفصيلا, ممنوع قراءتها للمصابين بأحادية وجهات النظر , وعدم تقبل الرأي الأخر, ومن لايؤمنون بالأردن وفلسطين جسدا واحدا ضمن الوطن الكبير.هي فقط لمن يرى الأردن بعينيه الأثنتين وليس لمن يراه بعين واحدة .وهي فقط لمن يرى فلسطين دولة بهويتها لا بثعلبة المكون .......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ميساء المصري - العشائرية الأردنية .. قادم الأيام لكم, فلسطيني أم أردني .) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ميساء المصري - العشائرية الأردنية .. قادم الأيام لكم, فلسطيني أم أردني .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).