السفير الفرنسي يؤكد حرص بلاده على دعم العراق في تشكيل الحكومة المرتقبة

2020/01/15 | 03:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السفير الفرنسي في العراق برونو اوبير حرص بلاده على دعم العراق في تشكيل الحكومة المرتقبة.

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