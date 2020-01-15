دراسة: انخفاض مستوى الخلايا اللمفاوية في الدم ينذر بالموت

2020/01/15 | 04:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت نتائج دراسة جديدة أجراها علماء دنماركيون أن مستوى الخلايا اللمفاوية المنخفض في الدم يشير إلى زيادة خطر الموت المبكر.

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