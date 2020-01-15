محافظ البصرة: الاسبوع المقبل سيتم الاعلان عن قرعة المتقدمين على «٢٠» ألف قطعة ارض سكنية

2020/01/15 | 05:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقيأكد محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني ان الايام القليلة المقبلة سيتم الاعلان عن قرعة المتقدمين على قطع الاراضي التي تم التقديم عليها بالموقع الرسمي لديوان المحافظة في الفترة الماضية من قبل المواطنين المستحقين من ابناء محافظة البصرة، مشيراً الى ان عدد الاراضي التي ستوزع هي (20،000) قطعة ارض سكنية حيث بلغ عدد المتقدمين اكثر من (240،000) متقدم .وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص وتلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان الاسبوع المقبل سيشهد الاعلان عن مكان وموعد القرعة الخاصة بقطع الاراضي السكنية التي تم التقديم عليها من قبل ابناء محافظة البصرة بعد ان يتم اكمال الفرز الخاص بالاسماء من قبل اللجنة المختصة في ديوان المحافظة ، لافتاً الى ان هناك اعداداً كبيرة من المواطنين قدموا على الاستمارة الالكترونية في الموقع الرسمي لديوان المحافظة الخاصة بالحصول على قطع الاراضي حيث سيتم تحديد القرعة وموعدها ومكانها لاحقاً ليطلع كافة المتقدمين على انسيابية وشفافية التوزيع عن طريق القرعة الالكترونية .وكان « محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني قد دعا قبل نهاية العام الماضي كافة المواطنين المستحقين من ابناء البصرة حصراً التقديم على الموقع الرسمي لديوان المحافظة من خلال استمارة التقديم الالكترونية والتي تحتوي على ضوابط خاصة تم تحديدها للمتقدمين من ابناء البصرة حصراً ، مؤكداً ان هذه الاراضي هي اقل استحقاق يقدم لكل مواطن بصري والحكومة المحلية ليست متفضلة على احد في توزيع الاراضي على حد قوله .

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