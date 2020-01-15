أصالة: “القلب المُحبّ لاينبض ولايبقى إن لم يكن شامخ”

2020/01/15 | 06:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ا( منى شعلان)/ روجت المطربة السورية أصالة نصرى، لفيديو كليب أغنيتها الجديدة “شامخ” ، برسالة حزينة ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.وكتبت أصالة ، قائلة :”حين يصل الألم صميم الرّوح ويعبث بها ، والذّهول يغلّف القلّب بورق رقيق من حديد لمّ تُصقل أطرافه، وحين يغسلنا الدّمع تارة وتارة أخرى كالزّجاج يسكن […]

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