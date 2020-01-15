دولة اوروبية بصدد إرسال 20 جنديا لهذه المهمة للعراق

2020/01/15 | 07:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول اوكراني إن بلاده اعربت لحلف شمال الأطلسي عن استعدادها لإرسال 20 عسكريا إلى العراق لدعم بعثة الناتو هناك....

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