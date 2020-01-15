جلبير الأشقر - تكامل الأدوار بين تركيا وروسيا

2020/01/15 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر إن الاعتقاد الساذج بأن محرّك إيران الرئيسي هو مواجهة الإمبريالية الأمريكية وربيبتها الصهيونية والدفاع عن «مصلحة الشيعة» سواء أكانوا من الفرس أم من العرب، وليس المطامع التوسعية للإمبراطورية الإيرانية، يجد رديفاً له في الاعتقاد الساذج بأن محرّك تركيا الرئيسي هو الدفاع عن «مصلحة السنّة» عرباً أكانوا أم أتراكاً في وجه الإمبريالية الروسية وصديقتها الصهيونية، وليس المطامع التوسعية للإمبراطورية الترك......

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