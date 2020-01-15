2020/01/15 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسام_تيمور ماذا بعد مقتل "قاسم سليماني" ..اشكالية التواجد الايراني بمعية حزب اللاه في سوريا، و ايران و الحوثيين في العراق و اليمن، ليست بتلك الدرجة من التسطيح الذي يراد جعله منطلق و أساس الاستقطابات و التجاذبات و الافعال و ردود الافعال ..!فالمسألة قد تختلف شكليا، من خلال معايير الجيوستراتيجيا، لكنها من خلال القراءة العمودية للمشهد، تصير نوعا ما أقرب الى تلك التوافقات المسكوت عنها، الى منطق لعبة ا......

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