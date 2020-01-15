2020/01/15 | 08:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس أركان الجيش السوداني، محمد عثمان الحسين، مقتل عسكريين اثنين وإصابة 4 آخرين من الجيش السوداني خلال محاولة القضاء على تمرد بعض منتسبي جهاز المخابرات السوداني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل عسكريين اثنين وإصابة 4 خلال احداث السودان ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل عسكريين اثنين وإصابة 4 خلال احداث السودان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).