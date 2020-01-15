الصحة العالمية تحذر من انتشار الفيروس الغامض

2020/01/15 | 08:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن فيروسا تاجيا جديدا انتقل بين البشر بشكل "محدود" في الصين، وسط مجموعات عائلية صغيرة، لكن من المحتمل أن ينتشر على نطاق أوسع.

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