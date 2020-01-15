النفط يرتفع بعد خسائر 5 أيام قبيل توقيع اتفاق التجارة الأميركي الصيني

2020/01/15 | 08:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط بعد تراجعها لخمسة أيام مع استعداد الولايات المتحدة والصين لتوقيع اتفاق تجارة مبدئي وانحسار توترات الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لبرنت 29 سنتا بما يعادل 0.5% ليتحدد سعر التسوية عند 64.49 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعا 15 سنتا أو 0.3% إلى 58.23 دولار.

وبهذا يقل سعر عقد أقرب استحقاق لغرب تكساس الوسيط عن سعر ثاني أقرب استحقاق للمرة الأولى منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشار المحللون إلى أن النفط عثر على الدعم الفني بعد أن انخفض غرب تكساس إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع عند 57.75 دولار وهو ما أعقبه ارتدادة من المتوسط المتحرك لمئتي يوم.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، في تقرير "أسعار النفط تنتعش مؤقتا بعد أن حل التعب بالبائعين بينما ينتظر المستثمرون التطورات التالية على صعيد التجارة وما إذا كنا سنرى تحسنا قويا للطلب العالمي عقب اتفاق تجارة المرحلة واحد."

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