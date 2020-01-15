2020/01/15 | 08:51 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن المثنى يدعو لإشراك المختصين في وضع خطط محلية ضمن الاتفاقية الصينية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/15 | 08:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن المثنى يدعو لإشراك المختصين في وضع خطط محلية ضمن الاتفاقية الصينية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن المثنى يدعو لإشراك المختصين في وضع خطط محلية ضمن الاتفاقية الصينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).