2020/01/15 | 08:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة وول ستريت جورنال ان واشنطن ستقطع مساعدات عسكرية بقيمة 250 مليون دولار للعراق إذا أخرج القوات الأمريكية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا تهدد بقطع مساعدات عسكرية عن العراق إذا أخرج جنودها) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا تهدد بقطع مساعدات عسكرية عن العراق إذا أخرج جنودها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).