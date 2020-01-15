اجتماع تحالف القوى يناقش ثلاثة ملفات

2020/01/15 | 09:12 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

جدد تحالف القوى رفضه لاي حراك لتشكيل اقليم على أسس طائفية، فيما اشار اهداف اجتماع قياداته.

وقال القياد...

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