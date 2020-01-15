2020/01/15 | 09:12 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اجتماع تحالف القوى يناقش ثلاثة ملفات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
جدد تحالف القوى رفضه لاي حراك لتشكيل اقليم على أسس طائفية، فيما اشار اهداف اجتماع قياداته.
وقال القياد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اجتماع تحالف القوى يناقش ثلاثة ملفات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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