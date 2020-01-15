2020/01/15 | 09:16 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: قصف عين الاسد 'مسرحية') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق: قصف عين الاسد 'مسرحية') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).