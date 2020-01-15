الجبوري : قانون الإدارة المالية ضمن تدوير المبالغ الممولة للمشاريع الاستثمارية

2020/01/15 | 09:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المالية النيابية عن ضمان جميع المحافظات تدوير المبالغ الممولة للمشاريع الاستثمارية.

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