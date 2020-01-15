2020/01/15 | 09:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري فريق الزوراء اخر وحداته التدريبية في بغداد قبل ان يتوجه يوم غد الخميس الى العاصمة الاوزبكية طشقند لاقامة معسكر قصير هناك قبل ملاقاة بونيودكور في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، ضمن ملحق دوري ابطال اسيا بكرة القدم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النوارس يجري اخر تحضيراته قبل السفر الى اوزبكستان ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النوارس يجري اخر تحضيراته قبل السفر الى اوزبكستان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).