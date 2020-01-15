2020/01/15 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كارل_ماركس في صباح يوم جميل من عام 1836، دُعي ناساو و.سنيور الذي يمكن اعتباره درّة (*) الاقتصاديين الإنكليز، والشهير كذلك بـ “علمه” الاقتصادي وأسلوبه الجميل، دعي من أوكسفورد إلى مانشستر، ليتعلم في الأخيرة الاقتصاد السياسي الذي كان يعلمه في الأولى.لقد اختاره الصناعيون نصيراً ومدافعاً عنهم، ليس فقط ضد قانون المصانع (**) الذي شرع لتوه، وإنما أيضا ضد خطر أكبر، هو التحريض الداعي لتقليص يوم العمل إلى 10 ساعات.و......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كارل ماركس - رأس المال: الفصل السابع/ معدل فائض القيمة - ثالثا – “الساعة الأخيرة” عند سنيور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#كارل ماركس - رأس المال: الفصل السابع/ معدل فائض القيمة - ثالثا – “الساعة الأخيرة” عند سنيور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).