محمود الزهيري - وصية مجهولة لسجين مجهول !

2020/01/15 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الزهيري لم يفيق من غيبوبة البنج , ومازال يهذي بكلمات وعبارات تبث الرعب والخوف في أوصال الطاقم الطبي , وتستدعي الشفقة عليه , وعلي شقيقه الأصغر الذي أصر علي حضور إجراء العملية الجراحية لقرابته من طبيب التخدير الإنسان العبقري , الذي دمعت عيناه مرات كثيرة كلما أمعن التفكير وتحركت رؤاه وتصوراته بإتجاه من هو معلق بين الحياة والموت , فلم يتذكر أي أمر هام مر بحياته من أفراح أو أحزان , ولم يتذكر مأساته العاطفية بم......

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