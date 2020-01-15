2020/01/15 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حميد_علي_زاده تسبب اعتراف السلطات الإيرانية بتورطها في إسقاط طائرة أوكرانية في اندلاع موجة من السخط في جميع أنحاء إيران وأدى إلى احتجاجات في عدة مدن.النظام، الذي تقوى شيئا ما بعد عملية اغتيال قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة، صار الآن يشعر مرة أخرى بضغط الجماهير.بالأمس، وبعد أيام من الإنكار، اضطر النظام الإيراني إلى الاعتراف بأنه في الواقع مسؤول عن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكران......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حميد علي زاده - إيران: الاحتجاجات بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية تفضح أزمة النظام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حميد علي زاده - إيران: الاحتجاجات بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية تفضح أزمة النظام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).