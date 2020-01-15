«هوواي» تقدم عرضاً للعراق بقيمة 300 مليون دولار

2020/01/15 | 09:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن رئيس خلية المتابعة الحكومية، مصطفى سند، أن شركة هوواي الصينية قدمت عرض إلى الحكومة العراقية لنصب ٣ الاف كاميرا في عموم بغداد بمبلغ ٣٠٠ مليون دولار.





وقال سند في حديثه لقناة دجلة، إن "الحكومة العراقية اجتمعت امس الثلاثاء، مع شركة هواوي الصينية، لمناقشة العرض الذي تقدمت به لنصب ٣ الاف كاميرا في عموم بغداد بمبلغ ٣٠٠ مليون دولار لمعالجة عمليات الخطف والاغتيالات وغيرها".





وأشار إلى أن "هذا العمل سيكون ضمن الموازنة المالية لعام ٢٠٢٠".

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