2020/01/15 | 09:22 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأييد في السماوة للمهلة التي حددتها ساحة اعتصام الناصرية لتحقيق المطالب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/15 | 09:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأييد في السماوة للمهلة التي حددتها ساحة اعتصام الناصرية لتحقيق المطالب) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأييد في السماوة للمهلة التي حددتها ساحة اعتصام الناصرية لتحقيق المطالب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).