الاتفاقية مع الصين.. طارق حرب

2020/01/15 | 09:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: طارق حرب الاتفاق مع الصين هل هو اتفاقيه محكومة بموافقة البرلمان أم مجموعة عقود تجارية لا يخضع للموافقة مماثله لجولات التراخيص وهذه حقيقتها ماتم ابرامه والتوقيع عليه بين الصين والعراق ودخل حيز التنفيذ كبدايه قبل يومين نرى انها عقود تجاريه أشبه بالمقاولات التي تتولى الشركات الصينيه تنفيذها للبناء والاعمار من مصانع ومعامل ومساكن وطرق […]

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