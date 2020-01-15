انتحار امرأة باطلاق النار على نفسها في ذي قار

2020/01/15 | 09:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانتحار زوجة منتسب امني باطلاق النار على نفسها في محافظة ذي قار.وقال المصدر،، إن زوجة شرطي منسوب الى مكافحة اجرام سرقة السيارات اطلقت، صباح […]

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