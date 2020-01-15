مستشار عبد المهدي يتحدث عن تفاصيل الاتفاقية مع الصين: ستعتمد على المنتجات المحلية

2020/01/15 | 09:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن الاتفاقية التجارية المبرمة بين العراق والصين ستركز على تنفيذ مشاريع البنى التحتية.

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