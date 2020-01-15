ألمانيا تسحب حق اللجوء من لاجئين عراقيين

2020/01/15 | 09:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الألماني، اليوم الأربعاء، عن إلغاء طلبات لجوء لمهاجرين عراقيين يقيمون في ألمانيا منذ العام 2014.

وذكر المكتب أن إعادة دراسة نحو 170 ألف طلب لجوء في عام 2019، أدت إلى إلغاء 3.3% من الطلبات التي تم منح مقدميها حق اللجوء، بحسب موقع "DW عربية" الألماني.

وقال مدير المكتب الاتحادي هانز-إيكهارد سومر، إن "النسبة المنخفضة هذه تظهر أن قراراتنا كانت على صواب في قسمها الأعظم".

وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، أعاد فحص نحو 115 ألف طلب لجوء مقدم من قبل سوريين، مقابل 17 ألف طلب لجوء مقدم من طالبي لجوء عراقيين.

وتعد عمليات إعادة فحص طلبات اللجوء روتين مهم في إجراءات اللجوء.



إذ تتيح إمكانية فحص ما إذا كان الشخص بحاجة لحق الحماية، أو تغيير نوع الحماية التي حصل عليها طالب اللجوء بما يتوافق مع المعطيات الآنية.

وتحدث عمليات إعادة الفحص والدراسة بعد ورود إشارة بذلك من دائرة الأجانب أو السلطات الأمنية، إذ يتم التأكيد من قبلهما على أن طالب اللجوء لم يقدم معلومات مزورة عن هويته أو البلد الذي ينحدر منه أو فيما إذا كان طالب اللجوء قد ارتكب جرائم.

وجدير بالذكر أن 142 ألف ملف لجوء تعود لعامي 2014 و2015 تم إعادة فحصها العام الماضي 2019، ومن المنتظر أن يصل عدد طلبات اللجوء التي سيتم إعادة فحصها حتى نهاية هذا العام 2020، إلى 480 ألف طلب لجوء.

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