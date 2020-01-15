قريبًا يمكنك إيقاف القصص لرؤيتها لفترة أطول في انستغرام

2020/01/15 | 10:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةفي محاولة لتوفير مميزات جديدة مفيدة لمستخدميها، يعمل انستجرام على طرح العديد من الخصائص الجديدة المثيرة للاهتمام، ولعل واحدة من هذه المميزات الجديدة التي تعمل عليها شركة فيس بوك هي القدرة على إيقاف القصص مؤقتًا، وذلك بعدما طرحت الشركة ميزة لجعل القصص أكثر فاعلية، حيث أنه بمجرد أن تصبح الميزة متاحة للجمهور، سيتمكن المستخدمين من الضغط مع الاستمرار لإيقاف القصة مؤقتًا، وسيكون هذا مفيدًا لأولئك الذين يرغبون في رؤية قصص انستجرام لفترة أطول من الوقت، وذلك بحسب موقع mspoweruser الأمريكى.وبحسب التقرير، فسيتمكن المستخدمين من إيقاف القصص لفترة طويلة كما يريدون، ولعل أولئك الذين يستخدمون تطبيق واتس آب معتادين بالفعل على هذه الميزة، حيث يمكنهم إيقاف القصص مؤقتًا على واتس آب باتباع الطريقة نفسها بالضبط.على الجانب الآخر كشف تطبيق مشاركة الصور انستجرام عن إضافة عدد من الفلاتر الجديدة لخاصية صناعة الفيديوهات الخاصة بها والتى تعرف بـ Boomerang، وذلك بعد حوالى خمس سنوات من إطلاق الميزة لأول مرة، إذ يحاول انستجرام منافسة تطبيق TikTok الذي يشكل تحديًا مباشرا له، حيث حصلت هذه الخاصية على تحديث كبير لخيارات التعديل الخاصة بها، حيث يمكن للمستخدمين فى جميع أنحاء العالم الآن إضافة المؤثرات الخاصة SlowMo وEcho وDuo إلى Boomerangs، وكذلك تحديد مدتها، بحسب الحساب الرسمي لانستجرام على تويتر.وتعد هذه الخطوة بمثابة أكبر ترقية حتى الآن لإحدى أدوات إنشاء الفيديو الأكثر شعبية على الهاتف المحمول، حيث قد تساعد الفلاتر الجديدة في الحفاظ على انستجرام كتطبيق مثير للاهتمام في ظل تخطي العديد من المشاهدين لميزة Boomerangs بعد سنوات عديدة من إطلاقها لأول مرة، بحيث قد تساعد تأثيرات SlowMo وEcho وDuo الجديدة على جذب انتباه الناس من جديد وإعادة البريق لميزة Boomerangs.ويمكن العثور على أدوات Boomerang الجديدة عن طريق التمرير لليمين ضمن إنستجرام، ثم التمرير لليسار أسفل زر الكاميرا على الشاشة لتظهر التأثيرات البديلة ومحرر الفيديو، والذي يسمح للمستخدم بتعديل طول فيديو Boomerang وتحديد متى يبدأ أو ينتهي.فيما تلتقط ميزة Boomerang ثانية واحدة من الفيديو الصامت الذي يتم تشغيله بعد ذلك للأمام ثم في الخلف ثلاث مرات لإنشاء فيديو مدته ست ثوان يمكن مشاركته أو تنزيله كفيديو.ويقوم تأثير SlowMo بإبطاء مقاطع فيديو Boomerang إلى نصف سرعتها الأصلية، بينما يضيف Echo فلتر ضبابي يجعل كل شيء يتحرك، في حين يسرع Duo الفيديو بتأثير رقمي أثناء انتقاله ذهابًا وإيابًا.

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