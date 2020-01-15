الكونغرس يصوت الخميس على عزل ترامب

2020/01/15 | 10:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على إحالة اتهامين رسميين ضد الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ تمهيداً للتصويت لعزله يوم الخميس.

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