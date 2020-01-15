شاهد.. قيادي بالحشد الشعبي يهدد باقتحام ساحات الاحتجاجات الشعبية خلال تظاهرات الصدر المليونية

2020/01/15 | 10:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد هدد مسؤول العلاقات في الحشد الشعبي محور الشمال، علي الحسيني، بإزالة ساحات الاحتجاجات الشعبية من خلال اقتحامها في التظاهرات المليونية التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتنديد بالوجود الأميركي.وقال الحسيني خلال شريط مسجل له شخصيا بث ليل أمس الثلاثاء، يتحدث من خلاله عن دعمه للتظاهرات المليونية ويتشفى باقتحام ساحات […]

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