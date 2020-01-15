بالصور.. حرق مخازن تابعة للمرجع المدرسي في كربلاء

2020/01/15 | 10:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم مجهولون على اضرام النار بمخازن تابعة للمرجع الديني محمد المدرسي في كربلاء.وتضم هذه المخازن صحيات وكرفانات تخزين المفروشات التي تستخدم في المواكب الحسينية.

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