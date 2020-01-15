النصر: الحلبوسي يرغب بتقسيم العراق ارضاء لجهات اقليمية

2020/01/15 | 10:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو ائتلاف النصر احمد الحمداني، الثلاثاء ، أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يريد تقسيم وتجزئة البلاد بحجة الدستور والقانون وضمان امن المكون السني.وبين الحمداني ان “الحديث عن ما […]

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